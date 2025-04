Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un 53enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era sottoposto alle misure cautelari della libertà vigilata e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, che indicava la presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione della madre, una 75enne residente in via Antonio Sanna. Nonostante le restrizioni imposte dal GIP a tutela della vittima, l’uomo si era recato sul posto pretendendo del denaro, in evidente violazione del provvedimento a suo carico.

I militari, giunti rapidamente presso la casa della donna, lo hanno sorpreso ancora nei pressi dell’abitazione. Durante le operazioni di identificazione e accompagnamento presso gli uffici del reparto, l’uomo ha opposto resistenza al controllo, arrivando a colpire con un violento calcio uno dei militari, provocandogli lesioni, fortunatamente di lieve entità.

Terminate le formalità, al 53enne sono stati contestati i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, accuse che lo hanno portato ad essere trasferito presso la casa circondariale di Uta.