Era stata presentata tempo fa una richiesta per un servizio urbano in modo tale da rendere più semplice il percorso a fragili e anziani che abitano al di là dei sottopassaggi della ferrovia, “purtroppo non è stata accolta” spiega il portavoce di FdI Massimo Carboni.

Firmata da Sabrina Stara, Stefano Demontis e Niside Muscas l’interrogazione rivolta a sindaco e giunta ha come oggetto la “Linea 9 del CTM e la riduzione del servizio”. “La decisione di eliminare la corsa limitata alla fine dell’anno scolastico, durante il periodo estivo” è il punto del quesito. “Questo cambiamento preoccupa e infastidisce i cittadini, in particolare coloro che utilizzano i mezzi pubblici per motivi di lavoro o per motivi di salute, come recarsi negli ospedali, ambulatori etc. La domanda che pongo è la seguente: per quale motivo la corsa limitata della linea 9 viene soppressa durante i mesi estivi? Non è forse importante garantire un servizio adeguato anche a coloro che non sono legati al mondo scolastico, ma che necessitano del mezzo pubblico per motivi diversi? Sarebbe utile capire se ci sono piani per una possibile revisione di questo servizio”.