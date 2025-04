Cagliari, la situazione dei rifiuti sta diventando sempre più insostenibile. Città sporca, cumuli di immondizia dappertutto e un aumento vertiginoso della Tari: questo lo scenario che ha scatenato un acceso dibattito tra i banchi del consiglio comunale tra maggioranza e opposizione. Particolarmente dure le critiche mosse dal consigliere Giuseppe Farris, che a Casteddu Online dichiara: “La gestione della raccolta dei rifiuti urbani con la giunta Zedda, che insiste a procedere per il tramite dei mastelli, è sfuggita completamente di mano. A fronte di una Tari tra le più elevate d’Italia e una sporcizia sotto gli occhi di tutti altrettanto da record, la sinistra al governo si sforza di trovare palliativi a questa gestione – palliativi naturalmente onerosi. Così vediamo che nella giornata di ieri in Consiglio Comunale la maggioranza ha approvato una mozione finalizzata alla distribuzione di un questionario limitato agli abitanti di Piazza Medaglia Miracolosa per sapere chi di loro ha bisogno di aiuto per portare i mastelli in strada”. Non più solo un problema di decoro urbano dunque, ma una vera e propria emergenza sanitaria. E mentre le istituzioni dibattono alla ricerca di soluzioni concrete, la città sprofonda in un sistema di raccolta che appare sempre meno efficace tra il malcontento ormai dilagante dei suoi cittadini.