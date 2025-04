Dai social giunge una speranza per la famiglia che mai si è arresa e cerca l’uomo da quasi due anni. Sembrerebbe che Giacomo Solinas sia stato visto a Firenze, la donna che avrebbe identificato un uomo con Solinas si è messa già in contatto con Maria Lidia Pistis. “La signora mi ha garantito che domani o dopo domani farà una foto, mi ha descritto un ragazzo con i capelli neri e lunghi, non credo che Giacomo si sia tinto i capelli, li ha brizzolati, perciò non mi faccio illusioni”.

L’appello della mamma di Solinas è ripetutamente condiviso sui social: “A tutt’oggi non è stato ancora ritrovato, potrebbe essere in qualsiasi parte d’Europa. Non ha portato né indumenti né soldi con se, perciò siamo molto preoccupati, potrebbe essere in uno stato di disagio e grande difficoltà.

Chiedo col cuore in mano a tutti coloro che leggono questo post di guardarsi intorno, in due anni potrebbe aver cambiato aspetto, ma il suo sguardo e il suo sorriso lo contraddistinguono.

Il mio numero whatsapp è 346 510 1355 , inviatemi una foto per favore…non chiedo altro”.

