“Una ottima occasione per socializzare, il mercatino è un punto di ritrovo per tutti” spiegano gli organizzatori. Un altro turno di stop ha caratterizzato la scorsa settimana la caccia agli affari nel piazzale a due passi dai ruderi del vecchio stadio e di quello provvisorio che ospita i giocatori rossoblù e i loro avversari: una questione sempre aperta e che ha caratterizzato la stagione poiché, sinora, non è stata trovata alcuna soluzione per permettere agli hobbisti di esporre in contemporanea con gli orari della partita del Cagliari.

Una penalizzazione non indifferente non solo per chi espone e porta a casa un piccolo contributo generato dalle vendite, bensì anche per i tanti frequentatori del posto che, tra una bancarella e l’altra, hanno l’opportunità di scambiare due chiacchiere e trascorrere momenti di comunità. Ben per questo gli organizzatori del punto di ritrovo premono per informare che domenica tutto sarà nuovamente regolare: una mattina all’insegna dell’allegria, insomma, dove ciò che si porta a casa non ha valore economico.