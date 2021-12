“Un dono per Babbo Natale” nasce dal progetto Capo Nord Sardinia Expedition, realizzato da 4 ciclisti sardi che, dopo aver percorso 4.700 km in bicicletta, hanno consegnato a Babbo Natale, in Lapponia nel circolo polare artico, le letterine di Bambini speciali, storie e racconti raccolti in questo libro che verrà presentato e consegnato in questa occasione.

Sabato18 dicembre, alle ore 19.00, ti aspettiamo per questo evento esclusivo.

Appuntamento presso Acentro a Cagliari in via Calamattia 2

Per esigenze organizzative è obbligatoria la prenotazione sul sito www.acentroperilsociale.it

Ti ricordiamo inoltre che il Super Green Pass è obbligatorio

Acentro per il Sociale è un’iniziativa senza scopro di lucro di Acentro Srl