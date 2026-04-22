Da quasi quindici anni, il BFlat Jazz Club rappresenta molto più di un semplice locale: è un autentico punto di riferimento per la musica dal vivo in Sardegna e una realtà riconosciuta anche a livello nazionale tra i migliori jazz club italiani. Nel tempo, il BFlat ha costruito un’identità solida, fondata su una proposta artistica di alto livello e su una visione chiara: portare a Cagliari eventi di respiro internazionale, senza perdere il legame con il territorio. Il risultato è un calendario ricco e dinamico, capace di spaziare tra diversi generi musicali pur mantenendo nel jazz il suo nucleo più autentico. Il palco del club ha ospitato artisti di assoluto rilievo, nomi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale. Tra questi, Ornella Vanoni, Fabio Concato ed Enrico Rava, insieme a numerosi protagonisti della scena jazz mondiale. Una programmazione che testimonia la qualità e il prestigio raggiunti dal BFlat nel panorama musicale. A rendere unica l’esperienza è anche l’atmosfera: calda, avvolgente, intima. Il pubblico viene accolto in uno spazio curato in ogni dettaglio, dove la vicinanza al palco crea un rapporto diretto con i musicisti e trasforma ogni concerto in un momento di condivisione autentica. Non solo musica: il BFlat si distingue anche per un’offerta di drink di alto livello, con cocktail realizzati a partire da prodotti selezionati e un servizio attento, all’altezza dei migliori cocktail bar. Un elemento che contribuisce a definire un’esperienza completa, in cui qualità artistica e accoglienza si incontrano. Gli eventi si svolgono con regolarità tre volte alla settimana, dando vita a un calendario fitto e variegato che accompagna il pubblico lungo tutta la stagione. Un appuntamento costante per gli appassionati e una scoperta continua per chi è alla ricerca di nuove sonorità. In una scena culturale sempre più vivace, il BFlat Jazz Club continua a distinguersi come uno spazio dove la musica è protagonista assoluta, capace di unire tradizione e innovazione e di portare in Sardegna il meglio della scena internazionale.

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