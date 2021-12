Doppia tragedia sulle strade della Sardegna, due centauri muoiono a 38 e 25 anni

Doppia tragedia sulle strade della Sardegna nel pomeriggio, con due centauri morti a Pabillonis, nel sud Sardegna, e a Oschiri in provincia di Sassari. A Pabillonis ha perso la vita Gianluca Medda, motociclista 38enne, che in una delle strade più centrali della cittadina, via Sardegna, si è schiantato contro un autocarro parcheggiato dopo aver perso il controllo della sua Ducati. Dopo un violentissimo impatto, è caduto sull’asfalto e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Negli stessi minuti, sulla strada statale 597 “di Logudoro” a Oschiri, in provincia di Sassari, il 28enne Adriano Pinna di Ozieri si è scontrato con un’auto . Anche per lui la caduta è stata fatale. Sul posto Anas e Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in sicurezza.