SUON ADASUBITO! Programma Laboratori Musicali: suoni da subito e… non da solo!

Nel panorama delle iniziative socio-culturali orientate a promuovere inclusione, benessere e partecipazione attiva, il progetto “SUONADASUBITO! Programma Laboratori Musicali” rappresenta un esempio concreto di come la musica possa diventare uno strumento efficace di crescita personale e collettiva.

Promosso da LifeALonG Associazione Socio-culturale, costituita nel 2020 con sede a Elmas (CA), il progetto prosegue il proprio percorso grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, nell’ambito dei Bandi Pluriennali 2025/2027, che ne sostiene per la seconda volta lo sviluppo e l’ampliamento.

“SUONADASUBITO!” nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere economiche e culturali che spesso limitano l’accesso alla pratica musicale, offrendo un’opportunità concreta a persone di tutte le età, con particolare attenzione a giovani e anziani, soprattutto se a rischio di esclusione sociale o provenienti da contesti economicamente svantaggiati. Il progetto si distingue per un approccio inclusivo e accessibile che pone al centro l’esperienza pratica della musica come veicolo di espressione, relazione e benessere emotivo.

Il cuore dell’iniziativa è un percorso progressivo basato sul principio del learn by doing (imparare facendo). I partecipanti sono coinvolti fin da subito nell’utilizzo diretto degli strumenti musicali: chitarra elettrica e acustica, basso, batteria e percussioni.

Il programma si articola in fasi successive che accompagnano ogni partecipante in un percorso graduale e personalizzato. Si parte dai principi di funzionamento dello strumento scelto, utili anche per chi non ha esperienza musicale. Con il supporto dei coach, i partecipanti imparano a eseguire parti musicali calibrate sul proprio livello, anche grazie all’uso di software interattivi che facilitano l’apprendimento dei brani.

Segue la fase della musica d’insieme, organizzata in gruppi (“band”) coordinati dai coach in spazi attrezzati per prove e registrazioni. Qui la musica diventa laboratorio di sperimentazione e crescita condivisa.

La dimensione collettiva è l’elemento distintivo del progetto: suonare insieme significa ascoltare, collaborare e rispettare tempi e spazi degli altri. In questo contesto i partecipanti sviluppano non solo competenze musicali, ma anche abilità trasversali come comunicazione, empatia e lavoro di squadra.

Il percorso prevede inoltre masterclass e incontri con musicisti ospiti, che offrono stimoli e occasioni di confronto diretto con il mondo musicale, rafforzando la motivazione e valorizzando il potenziale creativo dei partecipanti.

La fase conclusiva del progetto rappresenta un punto d’arrivo di grande significato: riuniti in formazioni musicali, i partecipanti si potranno esibire in pubblico con l’organizzazione di eventi particolari o in occasione di manifestazioni culturali diverse che concedano loro uno spazio. Questo passaggio non è solo una dimostrazione del lavoro svolto, ma anche una gratificazione personale e collettiva, capace di rafforzare autostima e senso di appartenenza.

Un ulteriore punto di forza è l’utilizzo di tecnologie digitali e attrezzature professionali messe a disposizione durante tutte le attività, garantendo un’esperienza formativa di qualità anche a chi vive situazioni di svantaggio.

Il progetto si sviluppa inoltre in sinergia con associazioni del territorio, creando una rete collaborativa che amplifica l’impatto delle attività e favorisce risposte più efficaci ai bisogni delle comunità locali.

“SUONADASUBITO!” si configura così non solo come laboratorio musicale, ma come spazio concreto di inclusione e partecipazione attiva. In un contesto spesso privo di percorsi accessibili, rappresenta una risposta concreta e sostenibile, capace di trasformare la musica in uno strumento di cambiamento sociale e di valorizzare le diversità rafforzando il senso di comunità.

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