Cagliari, 17 aprile – Il punto vendita Tuttigiorni di Cagliari Viale Monastir compie il suo primo anno di attività e per ringraziare i suoi clienti festeggia con un weekend speciale.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, lo store si animerà con degustazioni e iniziative pensate per coinvolgere clienti di tutte le età, grandi e piccoli. Durante tutto il weekend, chi effettuerà la spesa avrà in omaggio in cassa un dolce cupcake in stile Tuttigiorni, e i possessori della Tuttigiorni Card potranno ricevere un buono da 6€, valido nella settimana successiva su una spesa minima di 35€. Inoltre chi non conosce ancora la carta fedeltà potrà informarsi sui suoi vantaggi e attivarla direttamente in negozio.

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà sabato 18 aprile con un viaggio attraverso i sapori del territorio: durante lo show cooking a cura dello chef Daniele Cui verrà proposta una ricetta primaverile realizzata con soli prodotti sardi Cuore dell’Isola.

Contemporaneamente, i mastri casari di Gentili Sapori Sardi mostreranno dal vivo la produzione della mozzarella con degustazione dei loro prodotti artigianali. Spazio anche alle “Tundas Cuore dell’Isola”, abbinate a una selezione di salumi, formaggi, creme spalmabili e mieli che raccontano la tradizione sarda.

Per gli amanti della carne, sarà possibile assaggiare le eccellenze del reparto macelleria.

Non mancheranno le attività per il pubblico più giovane: dalle 10:00 alle 13:00 animazione e uno specchio selfie per scattare divertenti foto ricordo. Chi vorrà potrà inoltre lasciare un pensiero ai collaboratori del negozio nel “libro degli auguri”.

Alle 11.00 della stessa giornata, infine, il simbolico taglio della torta con il team e la direttrice del negozio, per festeggiare insieme questo importante traguardo.