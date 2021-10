Villasimius piange Beatrice Carlotta Ghiani, morta a 34 anni: “Addio a una grande avvocatessa e imprenditrice”

Se n’è andata ad appena 35 anni un’avvocatessa e imprenditrice molto conosciuta a Villasimius ma anche a Cagliari, città nella quale era nata nel marzo del 1987. Beatrice Carlotta Ghiani, titolare dell’hotel e guest house Domu Simius e tra le fondatrici dell’asilo nido e ludoteca Fantasticamente, è morta ieri. Fatale un tumore, contro il quale stava combattendo da più di due anni: se n’è andata a Milano, città dove si trovava ricoverata proprio per cercare di abbattere la “bestia” che era arrivata a stravolgerle la vita poco prima del matrimonio. La donna lascia il marito, Carlo Uccella, 40 anni, imprenditore, e due figli piccoli, di tre e cinque anni. Una notizia, quella della scomparsa di Beatrice Carlotta Ghiani, che è arrivata quasi subito a Villasimius, gettando un’intera comunità nella disperazione e nello sconforto. Il profilo Fb della 34enne è già pieno di messaggi di cordoglio, a partire dai suoi amici più stretti sino a chi l’aveva conosciuta per motivi di lavoro, sia in Sardegna sia in Lombardia.

Il sindaco Gianluca Dessì dedica un lungo e commovente post alla “grande” avvocatessa e imprenditrice: “Voglio ricordarti così come eri. Fiera, dolcissima ma soprattutto forte. Ci hai lasciato in silenzio e con grande umiltà come solo tu sapevi fare.