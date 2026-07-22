RINGRAZIAMENTO E TRIGESIMO
Ad un mese dalla scomparsa del caro e indimenticabile
Luciano Meloni
i fratelli, le sorelle, i cognati e i nipoti invitano e ringraziano quanti
vorranno unirsi in preghiera nella Santa Messa che verrà celebrata
Domenica 26 Luglio alle ore 19.00 nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova
in Viale Sant’Ignazio a Cagliari
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