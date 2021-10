In Sardegna il 16% della popolazione è no vax: oltre 230mila persone

In Sardegna il 16% della popolazione over 12 vaccinabile ha deciso, almeno per il momento, di non immunizzarsi. Si tratta di 239.150 persone. I dati sono forniti dal ministero della Salute. Numeri che sono più alti di quelli della media nazionale, che registrano il 14% di no vax tra le regioni, con picchi verso l’alto in Sicilia (21%) e verso il basso in Toscana (10%). L’intenzione della regione, per richiamare chi ancora di vaccinarsi non vuole saperne, è quella di organizzare altri open day: l’obiettivo finale è immunizzare 484.800 sardi. I dati della Sardegna sono comunque in linea con quelli nazionali: è immune l’82,1% degli italiani e l’82,3% dei sardi. Due le fasce più assenti dagli hub: la prima va dai 30 ai 39 anni, con il 21,7% che non ha neanche la prima dose (39.147 su una platea di 180.233). La seconda è rappresentata dai 40-49enni, con il 20,4%, nonostante un incremento registrato a ridosso del 15 ottobre, quando è entrato in vigore il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Uno spauracchio evidentemente non abbastanza forte, perché è proprio nella fascia d’età di chi in teoria ha un lavoro che si registrano, quasi paradossalmente, le maggiori defezioni. Ma anche fra gli anziani in tanti hanno dato forfait. Ci sono ancora 15.507 anziani non vaccinati fra gli over 80, con la Sardegna tre punti percentuali sopra la media nazionale, mentre nella fascia 70-79 sono 16.255 i sardi che non si sono ancora presentati negli hub. Ottimi invece i risultati nella fascia dei giovanissimi fra 12 e 19 anni: su 109.403 ragazzi, 85mila hanno ricevuto almeno la prima dose, numeri che hanno permesso alla Sardegna di essere la prima regione italiana per le vaccinazioni dei giovani.