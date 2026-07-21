Scioperano domani, mercoledì 22 luglio, i lavoratori della BRT, che denunciano il mancato rispetto degli impegni assunti dall’azienda nelle trattative aperte dallo scorso aprile. L’astensione (per tutta la giornata di domani) è promossa dalla Fit Cisl, insieme ad un sit-in in programma davanti alla sede della BRT a Macchiareddu dalle 8.30 alle 10.30.

“Le interlocuzioni con l’azienda – ricorda la segretaria generale Claudia Camedda – avevano portato ad aperture sulla riorganizzazione dei carichi di lavoro, sulla fruizione delle ferie estive, sul riconoscimento economico delle prestazioni di lavoro straordinario. Ma, ad oggi, non risulta che alle parole siano seguiti i fatti e le condizioni operative all’interno del sito di Macchiareddu non sono sostanzialmente mutate”. Gestione delle ferie e deipermessi, parametri applicati alle spedizioni BRT, con particolare riferimento alla movimentazione dei carichi, trattamento retributivo del lavoro prestato nella giornata di sabato (anche in considerazione del carattere non obbligatorio dello stesso), uno specifico tavolo di confronto sul premio di risultato: sono i punti sui quali il sindacato sollecita ancora una volta un cambio di rotta. “A tutto ciò – rimarca la segretaria Camedda – si aggiunge il mancato rispetto degli impegni assunti nel corso del confronto sindacale, circostanza che ha ulteriormente aggravato il clima aziendale e compromesso le relazioni industriali, rendendo inevitabile il ricorso ad un’azione di protesta”.