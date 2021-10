Coltivazione e spaccio di marijuana a Sinnai, arrestate due persone.

Il 24 ottobre, alle 17 a Sinnai, i Carabinieri hanno arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 30enne, disoccupato e un 57enne, operaio, entrambi del luogo e gravati da precedenti di polizia.

I Carabinieri al termine di perquisizione domiciliare eseguita presso le abitazioni dei due e in un terreno nella loro disponibilità a Sinnai, hanno rinvenuto 2,5 kg di marijuana essiccata suddivisa in diverse dosi, 12 piante di cannabis indica di cui 6 di altezza media di 2,60 mt e le restanti già sradicate e poste in essiccazione e materiale vario per il confezionamento e la pesatura. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e posto a disposizione dei competenti uffici del Tribunale di Cagliari. Al termine delle formalità gli arrestati, sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari e nella mattinata odierna verrà celebrato a loro carico il processo con rito per direttissima.