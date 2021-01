Vaccini Covid, “scorte quasi esaurite anche a Cagliari: vaccinati medici e personale delle Rsa”

L’operazione delle vaccinazioni nei tre Covid Hospital di Cagliari, nelle Rsa e per tutto il personale del 118? “Teminata. Manca l’ospedale di Isili, provvederemo entro domani”. A dirlo è Il direttore sanitario del presidio Sergio Marracini. E le scorte, però, sono “quasi esaurite”. Oltre 16mila le dosi arrivate in tutta l’Isola, “a Cagliari ne abbiamo avute 650 e abbiamo completato il personale sanitario, chi lavora nelle Rsa e tutti quelli che operano nel 118”. Adesso, dentro le scatole, sono rimaste poche dosi. Una situazione comunque non allarmante: “Entro fine mese arriveranno migliaia di dosi di Moderna, ancora prima, la settimana prossima, quelli di Astrazeneca”, annuncia Marracini. “E possiamo utilizzare le scorte che abbiamo nel deposito per i richiami”.

Il tutto mentre, qualche ora fa, Pfizer ha annunciato un taglio sulle forniture dei vaccini per l’Italia, scatenando le ire del commissario Domenico Arcuri, che si è detto pronto “ad azioni legali”. Sul punto, Marracini osserva che “oggi sapremo quando arriveranno le nuove scorte, abbiamo comunque la certezza di un migliaio di nuovi vaccini Moderna e svariate migliaia di dosi di Astrazeneca”.