Cagliari: dorme su una panchina in via Roma, si scaglia con calci e pugni sulla polizia intervenuta per aiutarlo

Cagliari, si scaglia contro i poliziotti che volevano aiutarlo. Arrestato 66enne pregiudicato.

Nella tarda serata di ieri, durante i servizi di prevenzione operati dagli equipaggi della la Polizia e finalizzati alla repressione dei reati contro il patrimonio e della criminalità diffusa, gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” hanno tratto in arresto il 66enne Marco Bonino, cagliaritano senza fissa dimora, per essersi reso responsabile di violenza e resistenza a P.U.

La vicenda è particolare per come si è evoluta sin dai primi istanti.

I tre poliziotti nel transitare nella centralissima via Roma hanno notato un uomo coricato su una panchina, avvolto da alcune coperte, e hanno verificato se avesse bisogno di assistenza perché il freddo era particolarmente intenso.

Bonino, che solo in apparenza stava dormendo, alla vista dei due in uniforme ha avuto uno scatto di ira incomprensibile e ha proferito frasi minacciose ed offensive.

A nulla è valso il tentativo di riportarlo alla calma, poichè Bonino ha continuato con maggiore impeto fino a scagliarsi contro gli stessi poliziotti colpendoli con calci e pugni.

A questo punto la situazione è stata risolta con fermezza e l’uomo è stato messo in sicurezza dentro l’abitacolo dell’auto di servizio. E’ stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere, per cui è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per tale motivo.

Tratto in arresto per violenza e resistenza a P.U., Bonino è stato trattenuto in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.