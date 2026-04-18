Pupa Madau
ved. Biolchini
Ne danno il triste annuncio i figli Luciano con Giulia,
Paola con Antonio, Marco con Caterina,
Stefano con Patrizia e gli amati nipoti.
Si ringraziano la dr.ssa Anna Caboni e il dr.Angelo Sulas
per le amorevoli cure prestate.
I funerali avranno luogo Lunedì 20 Aprile alle ore 15.00
nella Parrocchia Madonna del Suffragio.
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