È mancato all’affetto dei suoi cari
Franco Licciardi
Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, i figli Francesco e Patrizia, le sorelle, il fratello e i parenti tutti.
Un ringraziamento particolare vada alla nipote Daniela che lo ha accudito come un padre.
I funerali avranno luogo Lunedì 20 Aprile alle ore 15.30
nella Parrocchia del Sacro Cuore a Quartu S.E..
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