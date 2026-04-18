“Ha paura degli uomini, quando li vede cerca di scappare e ringhia, questo perché le ricorda il suo aggressore. Con le donne invece si fa manipolare”. Ancora orrore nei confronti degli animali, è l’associazione “La Strada Verso Casa” che ier ha raccontato l’ennesimo episodio di violenza contro un essere indifeso: “Abbiamo recuperato una cagnolina che è stata picchiata da un uomo che voleva ucciderla ma non ci è riuscito.

L’abbiamo portata con urgenza in clinica e il suo quadro è devastante: ha ematomi ovunque, la milza ingrossata, è anemica e ha la febbre a 40, ha uno squarcio in testa dovuto ad un colpo fortissimo che le è stato dato. Sicuramente con un bastone o un oggetto simile, l’uomo voleva spaccarle la testa.

È piena di dolori, ha perso troppo sangue e per questo ha bisogno di trasfusioni ogni 4 ore. La prognosi rimane riservata. Stiamo facendo tutti gli accertamenti e i trattamenti di cui ha bisogno”.

È stata chiamata Lola, a tarda sera le sue condizioni sono leggermente migliorate: si fa accarezzare dalle mani amiche e si è alzata in piedi.

Tanti i cani che hanno donato il sangue per l’animale e tanti altri sono in lista nell’eventualità che servano altre trasfusioni. Sull’identità dell’uomo che ha tentato di ucciderla nessuna informazione certa, i volontari hanno già inoltrato la segnalazione alle autorità di competenza.