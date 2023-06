Uta, ha il divieto di avvicinarsi ma continua a pedinare la ex compagna: operaio ai domiciliari

Uta, ha il divieto di avvicinarsi ma continua a pedinare la ex compagna: 44enne ai domiciliari.

I carabinieri delle Stazioni di Uta e Siliqua hanno tratto in arresto per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa e atti persecutori, un operaio 44enne. Questi era già destinatario del divieto di avvicinamento alla ex compagna, emesso dal Gip presso il Tribunale di Cagliari. Incurante di tale divieto, l’uomo ha però violato le prescrizioni imposte, controllando i movimenti della donna, inseguendola, pedinandola e proferendo nei suoi confronti frasi ingiuriose. Vista la totale incuranza del provvedimento della Magistratura cagliaritana, l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.