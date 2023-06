Arbus: grande successo per la prima edizione di “Degustando in 500”, raduno di auto d’epoca

Grande successo per la prima edizione di “Degustando in 500″ , raduno dedicato alle intramontabili Fiat 500 e non solo . L’ evento organizzato dal neo ” Club 500 Arbus ” e dall’ Associazione Turistica Pro Loco con il patrocinio del Comune di Arbus , si è svolto presso l’ Anfiteatro Comunale ” Sandro Usai ” e ha visto la partecipazione di 86 autoveicoli provenienti da varie località dell’ isola . Nutrita, tra i vari Club, la partecipazione dell’ Associazione AMAME di Monserrato. Presenti anche hobbisti e stands enogastronomici. I numerosi visitatori hanno potuto così ammirare le tantissime e coloratissime Fiat 500 ma anche le stupende Fiat 500 giardiniera, le Autobianchi Bianchina cabriolet trasformabile, le bellissime Fiat 500 Cabriolet ed ancora Lancia Delta Hf , Fiat 128 Sport, Alfa Romeo Gt Junior , Fiat 132 , Alfa Romeo Zagato, Fiat 600, Wolkswagen Golf e Maggiolone, Alfa Romeo 75, Citroen 2cv e Dyane 6, Fiat 850, Autobianchi A 112, Fiat 131, Alfa Romeo Duetto, Fiat 127, Renault 5 e tante altre .

Impeccabile l’organizzazione che ha previsto per gli equipaggi anche un giro per le vie cittadine , un aperitivo ed un gustoso pranzo . L’ intrattenimento musicale poi, nel pomeriggio, ha completato il già nutrito programma della giornata .

GIUSEPPE TAMPONI