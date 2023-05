Ubriaco al volante causa un incidente sulla Ss 554 a Quartucciu: 70enne denunciato.

Il 22 maggio, alle 18 a Quartucciu, i carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un 70enne di Selargius. L’uomo, mentre era alla guida del proprio furgone Daily ha causato un sinistro stradale lungo la SS554 all’altezza della via Mandas, coinvolgendo altre tre vetture. All’esito del test con etilometro, il tasso alcolemico evidenziato sul 70enne era pari a 2,19 g/l. La patente di guida è stata ritirata e il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.