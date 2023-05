Le hanno tolto il reddito di cittadinanza: 60enne di Cagliari vende i costumi sardi dei genitori per sopravvivere

Le hanno tolto il reddito il cittadinanza, da quando ha ereditato la casa della madre in cui vive. E così ora Marilisa C, 64enne di Cagliari, disoccupata, si trova in difficoltà economica e per avere un po’ di ossigeno ha deciso di mettere in vendita i costumi tradizionali dei propri genitori.

Perderà dunque per sempre un ricordo prezioso per avere un sostegno in un momento difficile.

Si tratta di due abiti tradizionali di Cabras, risalenti agli anni ’80 del secolo scorso. C’è tutto il corredo: is cartzonis, sa camisa, su corpettu, sa berritta per l’uomo e sa gunnedda, s’imbustu, su muncadori e sa camisa per la donna.