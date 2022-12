Travolto da un’auto pirata a Quartu, ciclista trovato morto in viale Marconi: è caccia all’uomo

Travolto da un’auto pirata a Quartu, ciclista trovato morto in viale Marconi.

E’ avvenuto a Quartu Sant’Elena, intorno all’1.15 di questa notte in viale Marconi, all’altezza del centro commerciale “Le Vele”. Giuseppe Incani, 60 anni, nato a San Gavino Monreale ma residente a Quartu, è stato rinvenuto cadavere dopo essere stato travolto da un mezzo pirata. L’uomo è stato proiettato nel canneto attiguo al ciglio della strada mentre viaggiava in bicicletta. Sono accorsi sul posto i carabinieri della locale Stazione e del Norm-Sezione Radiomobile, intervenuti su segnalazione di una 21enne che, transitando in quel tratto di strada, ha notato la bicicletta danneggiata, riversa sul bordo della strada. L’area non è videosorvegliata. I rilievi tecnici compiuti dai militari del Norm hanno già consentito di individuare la marca, il modello e l’anno di costruzione dell’auto che ha investito l’uomo. I frammenti di carrozzeria rinvenuti hanno consentito di raggiungere tale risultato. Si tratta ora di andare a identificare la persona che verrà denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso.