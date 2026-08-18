Un turista italiano di 64 anni, originario di Arezzo e titolare di una struttura alberghiera, è morto questa mattina dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno nelle acque antistanti la spiaggia di Rena di Matteu, sul litorale di Aglientu, in Gallura.

L’allarme è scattato quando alcuni bagnanti hanno notato l’uomo in difficoltà, in balia delle onde. I presenti lo hanno raggiunto e trascinato a riva, dove le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate: il 64enne era privo di conoscenza.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso dell’Areus. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso.

Per gli accertamenti sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto di Porto Torres. L’uomo si trovava in Sardegna per un periodo di vacanza. Ma è polemica sui tempi dei soccorsi: a causa di una strada interrotta, uno degli accessi a Rena di Matteu è chiuso da almeno due anni, secondo alcune testimonianze il personale del 118 ha avuto difficoltà a individuare la zona. I soccorsi sarebbero arrivati doo ben 35 minuti.