Is Urigus, cavallo morto da giorni in avanzato stato di decomposizione: disagi per i residenti che chiedono la rimozione della carcassa.

Nonostante la segnalazione già inoltrata alle istituzioni di competenza, l’animale si trova ancora tra Sa Guardiedda e l’Idro-allevamento di Gaviano, ormai in avanzato stato di decomposizione, “la situazione sta provocando cattivi odori e rappresenta un possibile grave rischio igienico-sanitario e ambientale per l’intera zona” spiegano i residenti.

“Chiediamo a chi di competenza di intervenire immediatamente per la rimozione e la corretta gestione della carcassa.

Se anche questo ulteriore appello resterà senza risposta, saremo costretti a presentare un esposto formale alle autorità competenti, indicando le precedenti segnalazioni e il mancato intervento.

La salute pubblica non può essere ignorata”.