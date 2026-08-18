QuartuSant’Elena, “Pass Rosa” approvato ma i tagliandi non esistono: disagi per le future mamme, “i parcheggi sono regolarmente occupati da chi non è in dolce attesa”. Il Comune rassicura i cittadini: “Entro poco tempo riprenderanno i lavori per terminare la segnaletica orizzontale e verranno emessi i pass rischiesti”.

Regolamento approvato nel 2026, ma le autorizzazioni sono bloccate perché mancano i pass fisici. “Una situazione paradossale che sta penalizzando pesantemente le donne in gravidanza e i neo-genitori residenti a Quartu Sant’Elena, configurandosi come un vero e proprio diritto negato dalla burocrazia” spiega R.O.

Lo scorso aprile 2026, il Consiglio Comunale di Quartu ha finalmente approvato il tanto atteso “Regolamento per il rilascio e l’utilizzo del Permesso Rosa” (Deliberazione C.C. n. 25 del 14/04/2026), adeguandosi alle norme del Codice della Strada. “Una notizia accolta con sollievo dalle famiglie, che si sono affrettate a presentare la richiesta formale. Da allora, però, il servizio è totalmente paralizzato. Chi ha presentato regolare domanda non riceve alcuna risposta. Alle richieste di chiarimenti, gli uffici comunali e il Comando di Polizia Municipale rispondono con una giustificazione surreale: l’iter è bloccato e le autorizzazioni non possono essere rilasciate perché il Comune non dispone fisicamente dei pass stampati. In parole povere, i tagliandi non esistono.

Nel frattempo, gli stalli rosa realizzati in città restano alla mercé di automobilisti indisciplinati. La Polizia Municipale non può sanzionare efficacemente l’abusivismo proprio perché i cittadini aventi diritto non hanno alcuno strumento legale da esporre sul parabrezza, pur avendo fatto richiesta mesi fa”.

“Trovo inaccettabile – prosegue la donna – che nel 2026, nell’era della digitalizzazione, un diritto sociale e un servizio di mobilità così importante vengano sospesi a tempo indeterminato per l’assenza di un pezzo di plastica o di carta, che in altri Comuni limitrofi viene inviato semplicemente via email in formato PDF da stampare a casa.Confido nella vostra testata affinché si faccia luce su questa vicenda, chiedendo conto all’Amministrazione comunale dei tempi di risoluzione di questo intoppo burocratico”.

Il sindaco Graziano Milia chiarisce che la procedura è alle battute finali: la pausa estiva ha imposto lo stop al completamento della segnaletica orizzontale, che riprenderà con la fine del gran caldo, e verranno immediatamente riavviati i lavori. Parallelamente si procederà con la consegna dei pass per le donne in dolce attesa o appena diventate mamme.