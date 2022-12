Insegue e minaccia il rivale in amore, ma ha il divieto di avvicinamento: 56enne arrestato a Sant’Antioco.

Ieri, a Sant’Antioco, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 56enne del luogo, disoccupato, e noto per pregresse vicende giudiziarie. L’uomo è indiziato del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I militari sono intervenuti in via Nazionale dove hanno sorpreso l’uomo che per futili motivi attinenti a questioni di gelosia, stava inseguendo a piedi il proprio rivale in amore, proferendo nei suoi confronti frasi ingiuriose e minacce di morte, in palese violazione degli obblighi imposti dalla misura cautelare precedentemente emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari. La parte lesa si identifica nel presunto amante della sua ex compagna. l’arrestato al termine della redazione degli atti relativi a quanto avvenuto è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.