Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 19 agosto.

Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche annuvolamento soprattutto al mattino sui settori settentrionali. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali, in rinforzo nel pomeriggio, e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 24°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per il caldo.

A Sassari farà bel tempo con nubi sparse e ampie schiarite. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 23°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Si prevede allerta meteo per il caldo.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per il caldo.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per il caldo.

Sarà dunque un mercoledì di sole, con venti deboli al mattino e in rinforzo al pomeriggio e temperature che raggiungeranno massime di 34°C. Allerta meteo per il caldo.

Curiosità: sapevate che la luce del sole non influisce soltanto sulla produzione di vitamina D, ma aiuta anche il nostro organismo a produrre serotonina, un neurotrasmettitore legato al buonumore? Ecco perché una giornata di sole può farci sentire più energici e di buonumore. ☀️😊

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba