La Maddalena piange una giovanissima vita. Se ne è andato a soli 18 anni il Tik Toker Luigi Nativi.

A renderlo noto un’altra giovane content creator, Alice Mordenti, attraverso una storia Instagram: “Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare”, le parole della giovane. “Ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole mi viene un nodo alla gola. Dentro di me ha causato un vuoto che cercherò di colmare con i nostri ricordi più belli. Ti ricordo come una luce immensa, come un ragazzo forte che nessuno può toccare”.

“Sorridi da lassù e ti prometto che dedicherò tutte le mie vittorie a te”, conclude Alice. “Ti voglio un bene immenso piccolo mio riposa in pace”.

Una comunità sconvolta da una perdita così terribile e un dolore immenso a cui si unisce anche il sindaco Fabio Lai: “In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti. Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. La nostra comunità sa essere unita , stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi.”