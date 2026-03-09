Cagliari, sempre gravissima la 16enne investita in viale Marconi: alla guida un 19enne.

Il giovane si è subito fermato a soccorrerla. Intanto, Viale Marconi si rivela ancora una volta una strada infernale ad altissimo rischio.

E’ in gravissime condizioni la sedicenne che è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Marconi, intorno alle 14, all’uscita da scuola.

Stando a quanto appreso finora, la ragazza stava attraversando in uno dei passaggi pedonali non rialzati per raggiungere la fermata dell’autobus quando è stata falciata da un’auto all’altezza di Doppio Malto: la persona alla guida si è immediatamente fermata a soccorrerla. Sul posto, in pochi minuti, ambulanza e forze dell’ordine. Stabilizzata sul posto, è stata poi portata in ambulanza al Brotzu dove è arrivata in condizioni molto critiche.

Disperate le amiche che erano con lei: sedute su un marciapiede hanno pianto e si sono abbracciate per tutto il tempo in cui la sfortunata ragazza è stata soccorsa.