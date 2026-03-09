Non ce l’ha fatta Cristina Colturi, ragazza di 28 anni originaria di 28enne di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como. La 28enne, residente da tempo a Tenerife, è precipitata con il parapendio venerdì pomeriggio sulla spiaggia di Enramada, nel comune di Adeje. La giovane content creator ed esperta di armocromia aveva da anni la passione per il volo e quello di venerdì era il regalo di Natale del suo fidanzato. Cristina si trovava assieme al suo istruttore quando- per motivi ancora in corso d’accertamento- sembra abbiano perso il controllo del mezzo finendo su una zona rocciosa della spiaggia. L’istruttore è stato trasportato all’Hospital del Sur ma le sue conduttore non destano preoccupazione.

Troppo gravi invece le ferite riportate l’impatto e Cristina- ricoverata all’Ospedale universitario Nuestra Señora de la Candelaria, se ne è andata nelle scorse ore. Come confermato all’ ANSA, i genitori hanno dato il consenso per la donazione degli organi ed alcuni interventi sono già stati effettuati. Nei prossimi giorni sarà anche eseguita l’autopsia sul corpo della giovane.