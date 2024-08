Torre dei Corsari, tuffi in acqua più sicuri grazie ai baywatch a quattro zampe

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una sorpresa per i frequentatori della splendida perla della Costa Verde: questa mattina hanno presidiato il territorio gli uomini e le donne della guardia costiera e, con loro, i cani da salvataggio. Pettorina e guinzaglio, sguardo fiero e attento rivolto al mare: una missione, la loro, ben addestrati e consapevoli del lavoro da compiere in caso di necessità. Impossibile da parte dei presenti in spiaggia non immortalare il passaggio degli angeli del mare accompagnati dagli animali: una sicurezza in più, insomma, per tutti.