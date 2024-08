Serramanna: il venerdì si canta in piazza, decine di persone affollano il salotto buono per il karaoke

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il venerdì sera si canta in piazza, decine di persone affollano il salotto buono del paese per partecipare al Karaoke: tra i cantanti più “gettonati”, un signore di 81 anni di Villamar che non perde un appuntamento con il microfono e le note che si susseguono in sottofondo. L’organizzatore dell’evento Gianni Mottadelli: “Animiamo il paese, vengono famiglie anche da Sanluri per partecipare alle serate. A chi si lamenta? Lo invitiamo a unirsi a noi”. Da qualche tempo il venerdì sera del centro del Medio Campidano è dedicato al Karaoke in piazza: tutti seduti che ascoltano chi prende il microfono in mano e intona il testo della canzone scelta. In inglese o in italiano poco importa: cantare è l’unico obiettivo, oltre a quello di stare tutti insieme e trascorrere una serata spensierata dopo una lunga settimana di lavoro. Una polemica generata da un residente della zona ha rattristato gli organizzatori e i gestori della pizzeria che ha promosso l’evento, https://www.castedduonline.it/malamovida-a-serramanna-musica-e-karaoke-sino-alle-2-del-mattino/ “non è nostra intenzione disturbare nessuno, ma solo condividere un momento di spensieratezza una volta alla settimana”. Musica alta sino a tarda notte: questa l’osservazione inoltrata a chi ha tutto in regola. Autorizzazioni concesse e mostrate più volte alle forze dell’ordine che sarebbero state chiamate anche 12 volte consecutive da chi proprio non ha piacere di ascoltare i cantanti “in erba”. “Può unirsi a noi, eventualmente si può trovare un punto di incontro”.

Intanto si continua a cantare in piazza Matteotti, gli spettatori sono pronti come i protagonisti: “Un modo per rallegrare il paese, per creare un evento e riunire dai più giovani agli anziani”.