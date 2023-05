Svolta per il trasporto green: nuova pista ciclabile tra Cagliari, Quartu, Monserrato e Selargius

Una pista ciclabile tra Cagliari, Quartu, Monserrato e Selargius. C’è l’ok della Città metropolitana. L’obiettivo è quello di mettere i ciclisti dell’area vasta in condizione di muoversi in sicurezza tra un comune e l’altro.

L’amministrazione ha deciso di concentrarsi nella zona di confine tra i comuni di Cagliari, Quartu, Selargius e Monserrato oggi collegati con percorsi ciclabili frammentati, discontinui e scarsamente riconoscibili, sia per problemi di tratti mancanti, sia per la perdita di continuità nelle intersezioni e nel passaggio nei nodi più complessi. Inoltre le diverse tipologie, sia di piste ciclabili che di percorsi ciclopedonali, di fatto rendono difficile la lettura dei percorsi, riducendo anche la sicurezza.

La nuova pista mira a risolvere il problema con un tracciato di 1, 2 km che attraverserà aree interne alla città metropolitana, scarsamente frequentate accanto al complesso sportivo della Ferrini e della sede operativa dei Vigili del Fuoco. L’unica interazione con una strada a elevato volume di traffico è quella con via Riu Mortu, che collega i centri abitati di Cagliari e Monserrato. Nella via è previsto un attraversamento ciclabile costruirà di fatto la continuità ciclabile tra i comuni di Cagliari, Monserrato e Selargius. La scelta progettuale è quella di localizzare le ciclovie nei marciapiedi per quanto più possibile e di evitare (a meno di brevi tratti) la sede stradale. Le piste in tutto saranno sei.

La pista CA1 ha origine all’intersezione del tracciato esistente lungo il Rio Saliu e si sviluppa lungo uno sterrato fino ad arrivare al piazzale dell’impianto sportivo Ferrini. La sua lunghezza è di circa 240 metri ed il progetto prevede che sia realizzata in sede propria su marciapiede. Sarà a doppio senso di marcia e la sua larghezza totale sarà di 2,50 metri.

La CA2 ha origine alla fine della CA1, cioè nel piazzale dell’impianto sportivo Ferrini ed ha la sua fine all’intersezione con altre due piste ciclabili, una che è già prevista in altro progetto dal comune di Cagliari (e l’altra invece di nuova costruzione relativa a questo progetto (la CA6). La pista ha uno sviluppo di circa 330 metri e si sviluppa sul lato destro della strada sterrata esistente che garantisce l’accesso all’impianto sportivo Ferrini. Anche questa pista, analogamente a quella CA1, sarà in sede propria, a doppio senso di marcia e sarà realizzata con un marciapiede largo 2,50 m.

La CA3 corre lungo la recinzione del complesso dei Vigili del fuoco ed ha il suo inizio all’intersezione con la pista la futura pista CA4 e la futura pista CA6. Si sviluppa percorrendo una strada sterrata esistente parallela al muro di confine del compendio vigili del fuoco di Cagliari, fino ad intersecare la pista la futura pista CA2 nei pressi del piazzale dell’impianto sportivo Ferrini. Anche questa pista, come le altre due citate in precedenza, sarà in sede propria, a doppio senso di marcia, avrà larghezza totale pari a 2,50 metri. La sua lunghezza è di circa 450 metri.

La CA4 è prevista, in parte, sul marciapiede esistente che si sviluppa attorno alla rotatoria per Quartu e sarà una pista promiscua a doppio senso di marcia ed avrà inizio all’intersezione con le piste CA3 e CA6 nei pressi del compendio Vigili del fuoco ed avrà fine sulla via Riu Mortu, (la strada di collegamento tra Monserrato e Cagliari), nei pressi della fine delle barriere antirumore esistenti. Dove verrà realizzato un attraversamento pedonale luminoso per unire la pista CA4 alla pista CA5 tramite con vari cartelli di avvertimento luminosi dotati di luci stroboscopiche. La lunghezza totale è di circa 430 metri.

La CA5 avrà inizio alla fine dell’attraversamento pedonale della CA4 ed avrà la sua fine nell’unione con la pista ciclabile esistente del comune di Selargius su via Angioy. Sarà alloggiata sul marciapiede che si trova al di là delle barriere antirumore della via Riu Mortu. E’ previsto il prolungamento di tale marciapiede esistente con un altro tratto arriverà all’attraversamento pedonale luminoso sopracitato. Anche la CA5 sarà promiscua a doppio senso di marcia e larga 2,50 metri e quindi ne potranno usufruire anche i pedoni. Il suo sviluppo è pari a 350 metri.

La CA6 si troverà nel tratto di strada che si affaccia sull’ingresso al compendio dei Vigili del fuoco di Cagliari. Essa avrà inizio all’intersezione con la pista CA2 e la pista già prevista dal comune di Cagliari citata in precedenza ed avrà la sua fine all’intersezione con le piste CA3 e CA4. Sarà a doppio senso di marcia, in sede propria ed il suo sviluppo totale sarà di circa 120 m.

L’idea è quella di migliorare le condizioni della circolazione dei ciclisti, “aumentandone i livelli di sicurezza attraverso la predisposizione di una soluzione progettuale improntata ai moderni criteri di viabilità”.