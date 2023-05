Solinas è il presidente della Regione meno gradito d’Italia: ultimo posto nella classifica Swg

Christian Solinas è il governatore meno amato e meno gradito d’Italia. Lo hanno deciso gli stessi sardi, rispondendo al consueto sondaggio Swg (su un campione di 10.899 persone nel periodo marzo-maggio) sfociato poi nella classifica generale finale: Solinas, con otto punti in meno rispetto all’anno scorso quando era penultimo, precipita all’ultimo posto, dietro a tutti gli altri colleghi italiani.

Solinas, presidente del Partito sardo d’azione e a capo della coalizione di centrodestra a trazione sardo-leghista, non è dunque riuscito a creare consenso negli oltre quattro anni a Villa Devoto. Paradossalmente, al primo posto in classifica c’è proprio un presidente leghista, Luca Zaia del Veneto, seguito da Bonaccini (Emilia Romagna) e ancora Lega con Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Quarto posto per il campano Vincenzo De Luca. Agli ultimi posti, con Solinas, i governatori di Lazio Rocca e Sicilia Schifani.