Qualche ora dedicata alla pesca, poi il nulla. È scomparso questa mattina fra le onde di Valle della Luna il bodybuilder Marcello FIni, 37 anni, travolto all’improvviso dal mare mentre si trovava su uno scoglio.

A far scattare l’allarme due turisti che hanno visto ciò che era accaduto: Fini è caduto in mare, sparendo fra le onde.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Porto Torres e la squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco, ostacolati purtroppo dalle condizioni meteo avverse di queste ore. Le ricerche del 37enne sono attualmente in corso.