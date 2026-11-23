“Edifici vetusti, carenza di certificazioni e strutture non adeguate a garantire la piena incolumità di studenti e personale scolastico. Il quadro delle scuole italiane denunciato dalla UIL e dalla UIL Scuola rispecchia perfettamente quanto accade in Sardegna. La situazione è allarmante e necessita di interventi immediati”. Così la segretaria generale della UIL Sardegna, Fulvia Murru e il segretario generale della UIL Scuola Sardegna, Giuseppe Corrias commentando il quadro emerso nelle ultime ore nel dibattito tra sindacati e Ministero dell’Istruzione e del Merito nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

“A fronte degli annunci governativi su piani straordinari e investimenti già avviati, la realtà quotidiana degli istituti scolastici racconta ben altro – spiega Corrias- . Come evidenziato dalla Segretaria confederale UIL Ivana Veronese e dal segretario generale UIL Scuola Giuseppe D’Aprile, a livello nazionale ben il 59% dei circa 40mila istituti è privo del certificato di agibilità, quasi la metà non dispone del collaudo statico e oltre 14.500 edifici sono sprovvisti delle tre certificazioni fondamentali sulla sicurezza. Tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono registrati 68 episodi di crollo con 12 feriti, a cui si sono aggiunti altri 18 crolli dall’inizio di questo anno scolastico”. Numeri che rispecchiano la situazione del patrimonio edilizio scolastico sardo, “spesso caratterizzato da strutture datate, costruite prima del 1975, e da gravi criticità manutentive”, precisa il sindacato.

“Nella nostra regione – sottolineano Murru e Corrias – l’emergenza sicurezza si intreccia con le specificità del territorio: dalla necessità di completare il censimento e la bonifica dall’amianto alla totale inadeguatezza degli impianti per affrontare le sempre più frequenti ondate di calore, fino all’urgenza di garantire collegamenti e trasporti sicuri per le comunità delle aree interne. Non si può continuare a gestire l’edilizia scolastica sull’onda dell’emergenza o affidandosi a interventi frammentati”.

La UIL e la UIL Scuola Sardegna sollecitano un cambio di passo “immediato e concreto- concludono Murru e Corrias -. Occorre un vero piano pluriennale con risorse certe, tempi definiti e un aggiornamento trasparente e puntuale dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, oggi ancora ferma all’anno scolastico 2024/25. La tutela della salute e della sicurezza di chi ogni giorno vive, studia e lavora nelle scuole della Sardegna non può essere oggetto di proclami, ma deve rappresentare una priorità assoluta e misurabile nelle scelte delle istituzioni nazionali e regionali”.