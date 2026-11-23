Quartu Sant’Elena, incendio in via Turati, fiamme e fumo avvolgono canne e sterpaglie: sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile Nos.

Il rogo si è sviluppato poco prima delle 14, le fiamme, alimentate dal forte vento hanno avvolto la vegetazione e minacciato gli edifici presenti in zona, tra i quali la scuola, ambulatori, case e un supermercato.

A causa delle forti raffiche del vento, la cenere e il fumo hanno invaso il quartiere, rendendo l’aria irrespirabile. L’origine dell’incendio non è ancora stato appurato, potrebbe trattarsi anche di un atto doloso.