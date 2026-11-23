«Non è accettabile che un lavoratore venga chiamato a garantire l’assistenza durante una festività e che, successivamente, si ritrovi penalizzato sul proprio cartellino delle presenze. Il lavoro svolto deve essere riconosciuto e non può essere subordinato a una presunta disponibilità di ore, né trasformarsi in una perdita di tempo lavorato o di salario».

È netta la posizione di Gianfranco Angioni, di USB PI SANITÀ, che interviene sulla gestione dei festivi infrasettimanali all’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, dopo il riscontro aziendale del 20 novembre 2026, trasmesso in risposta a una precedente richiesta formale avanzata dalla stessa organizzazione sindacale. Proprio da tale riscontro è emersa l’applicazione del cosiddetto criterio della «capienza oraria».

Una questione che riguarda una platea ben più ampia di una singola categoria professionale. Sono coinvolti gli infermieri, gli operatori socio-sanitari (OSS) e tutti i professionisti sanitari che operano attraverso il sistema dei turni e che garantiscono la continuità dei servizi anche durante le festività.

Secondo quanto ricostruito dall’organizzazione sindacale, l’Azienda procederebbe a una verifica preventiva della disponibilità di capienza oraria del singolo dipendente prima di riconoscere economicamente il turno festivo infrasettimanale. In sostanza, il pagamento della prestazione sarebbe subordinato alla situazione del cartellino mensile, con il rischio che il lavoratore si veda decurtare ore dal proprio monte orario.

«Siamo di fronte a un’impostazione che contestiamo con forza – prosegue Angioni – perché finisce per scaricare sui dipendenti le conseguenze di un sistema organizzativo e amministrativo che non può mettere in discussione il riconoscimento del lavoro effettivamente prestato. Non si può pensare che un infermiere, un OSS o qualsiasi altro professionista sanitario debba prima verificare se ha abbastanza ore sul cartellino per poter vedersi riconosciuto il lavoro svolto durante una festività».

Per USB PI SANITÀ il problema non è soltanto economico, ma riguarda il rispetto e la dignità del lavoro di chi ogni giorno assicura assistenza ai cittadini, spesso affrontando turni difficili, carichi di lavoro elevati e la responsabilità di garantire servizi essenziali anche quando gran parte della collettività è a riposo.

«Chi lavora nei festivi garantisce un servizio indispensabile alla comunità. Non possiamo accettare che proprio queste lavoratrici e questi lavoratori si ritrovino a dover fare i conti con decurtazioni orarie o con criteri amministrativi che finiscono per penalizzarli. Il lavoro festivo non è una concessione dell’Azienda e il suo riconoscimento non può dipendere dalla capienza del cartellino. È una questione di equità, correttezza e rispetto nei confronti di tutto il personale», sottolinea Angioni.

USB PI SANITÀ, a seguito del riscontro aziendale del 20 novembre alla propria richiesta, ha formalmente contestato questa modalità di gestione, chiedendo ai vertici dell’ARNAS Brotzu, alla Direzione Generale, alle Risorse Umane e alla Direzione delle Professioni Sanitarie, l’interruzione immediata di tale procedura.

Il sindacato chiede inoltre una verifica completa delle mensilità interessate, sia nel periodo precedente sia in quello successivo al cambio contrattuale, il ricalcolo delle posizioni dei dipendenti penalizzati, il pagamento degli eventuali arretrati e la restituzione delle ore decurtate dai cartellini, con una comunicazione scritta degli esiti delle verifiche.

«Non chiediamo privilegi, ma semplicemente che il lavoro venga riconosciuto correttamente e che nessuno perda ore o denaro per aver garantito un servizio durante una giornata festiva. Mentre gli altri continuano con il letargo, la nostra Organizzazione Sindacale procede con questa ennesima iniziativa che riguarda tutti i professionisti sanitari turnisti, e non lasceremo che una questione così importante venga archiviata come un semplice problema tecnico di rilevazione delle presenze. Ci aspettiamo una risposta urgente e soprattutto fatti concreti da parte dell’Azienda. Noi non ci fermeremo», conclude Gianfranco Angioni.