Carbonia, orrore contro gli animali, gattini gettati nel canale fognario e destinati a morte certa: uno di loro è stato recuperato dopo due giorni dai volontari. Stremato, ha avuto un arresto cardiaco ma è stato prontamente rianimato e salvato.

A segnalare l’accaduto è Francesco Giganti, ben noto in città anche per la sua oasi dove accoglie animali in difficoltà: “Qualcuno abbandona ultimamente gattini in via del Minatore a Carbonia portandoli via dalla madre, perché evidentemente trova normale fare questa cosa, buttandoli nel canale fognario”.

Per due giorni, assieme alle volontarie, si è prodigato per recuperare il gattino e, dopo numerosi tentativi, l’impresa è riuscita. Il piccolo, però, ha avuto un arresto cardiaco e la volontaria Stefania lo ha rianimato prontamente. Ora è al sicuro, come gli altri recuperati.

Rimane la rabbia per il gesto crudele contro gli esseri più fragili e indifesi come i cuccioli strappati dalle zampe della mamma.