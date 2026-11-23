Proseguono le indagini sulla morte dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, trovato senza vita nella sua casa nella campagne toscane sabato mattina. Stando a quanto emerso fino a questo momento, De Gennaro si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola.

Il Procuratore della Repubblica di Grosseto Maria Navarro, e i sostituti Procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini si sono incontrati presso la Procura di Grosseto per fare il punto della situazione e hanno disposto l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza della casa di De Gennaro. L’arma usata e regolarmente detenuta è stata posta sotto sequestro e nei prossimi giorni, all’ospedale Careggi di Firenze, sarà effettuata l’autopsia sul corpo di De Gennaro. Sono stati anche acquisti i biglietti d’addio ritrovati all’interno dell’abitazione che potrebbero fornire elementi utili alle indagini