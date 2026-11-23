Dopo l’abbattimento di altre 71 anatre mute nel Parco di Monte Urpinu, a Cagliari, a causa di un nuovo focolaio di influenza aviaria, nasce una petizione per chiedere al Comune un cambio di rotta nella gestione degli animali presenti nell’area verde cittadina. Una vicenda che riporta alla memoria quanto accaduto nel 2022, quando un’altra soppressione di massa aveva suscitato dolore e polemiche.

L’iniziativa, “Un altro Monte Urpinu è possibile: verso un parco senza uccelli acquatici ornamentali”, punta a evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro. La richiesta è di superare gradualmente il mantenimento di uccelli acquatici a scopo ornamentale. Il motivo, spiegano i promotori, è che questi animali, non essendo fauna selvatica, sono soggetti a soppressione obbligatoria in caso di focolai virali.

La proposta non è quella di svuotare improvvisamente il parco, ma di avviare un percorso graduale, con il trasferimento degli esemplari in strutture e santuari adeguati, salvaguardando gli animali più anziani e ormai radicati nell’ambiente. Al Comune viene inoltre chiesto di bloccare le nuove nascite e di non introdurre altri esemplari.

L’obiettivo è lasciare che Monte Urpinu diventi uno spazio frequentato esclusivamente dagli uccelli selvatici che scelgono spontaneamente di raggiungerlo, evitando così il rischio di nuove soppressioni di massa.

«L’obiettivo è proteggere proprio gli animali», è il messaggio alla base della raccolta firme, che invita i cittadini a sostenere la richiesta e a far circolare la petizione. Una mobilitazione che punta ad aprire una riflessione sul futuro della fauna del parco e su una gestione che possa evitare il ripetersi di altre stragi.