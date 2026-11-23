Incendio di vegetazione nell’area del parco naturale di Molentargius, a Quartu Sant’Elena, dove dalle 13 i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di un rogo divampato in un canneto nei pressi di viale Guglielmo Marconi. Sul posto sono intervenute diverse squadre con autopompe, autobotti e mezzi fuoristrada attrezzati per gli interventi antincendio, con il supporto della polizia locale, della Protezione civile e del Corpo forestale regionale. Le fiamme sono state poste sotto controllo e nel pomeriggio sono proseguite le operazioni di bonifica. Non si registrano persone coinvolte.