Dramma questa sera a Sant’Isidoro a Quartucciu. Per cause da accertare, un uomo di 84 anni, Giorgio Sanna, ha perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo fuori dalla carreggiata e terminando la corsa tra un muro perimetrale dell’ingresso di un’abitazione e la cunetta stradale.

I Vigili del Fuoco, insieme al personale medico del Servizio Territoriale di Emergenza con ambulanza medicalizzata, hanno estratto dall’abitacolo il corpo purtroppo privo di vita dell’uomo, morto sul colpo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto le Forze dell’Ordine per gli accertamenti e i rilievi di legge.