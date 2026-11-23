Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 24 novembre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e prevalentemente soleggiato ovunque, con qualche nube passeggera. I venti saranno deboli dai quadranti orientali in rotazione a occidentali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per gran parte della giornata, con qualche nube passeggera. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Non si prevede allerta meteo.

A Oristano farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cielo nuvoloso per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 7°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.

Non si prevede allerta meteo.

È dunque alle porte un martedì di sole, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 19°C. Nessuna allerta meteo in Sardegna.

Curiosità: In Barbagia le castagne in autunno non erano solo caldarroste: erano un pasto vero, con pane, pecorino arrosto e vino.

Ad Aritzo invece, la neve veniva conservata per fare la carapigna, il sorbetto al limone.

L’autunno sardo sapeva di fuoco e di neve insieme.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba