Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 24 novembre.
Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e prevalentemente soleggiato ovunque, con qualche nube passeggera. I venti saranno deboli dai quadranti orientali in rotazione a occidentali e il mare da poco mosso a mosso.
Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:
A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per gran parte della giornata, con qualche nube passeggera. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 14°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Il mare sarà poco mosso.
A Sassari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Non si prevede allerta meteo.
A Oristano farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Il mare sarà poco mosso.
A Nuoro farà bel tempo con cielo nuvoloso per gran parte della giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 7°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.
Non si prevede allerta meteo.
È dunque alle porte un martedì di sole, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 19°C. Nessuna allerta meteo in Sardegna.
Curiosità: In Barbagia le castagne in autunno non erano solo caldarroste: erano un pasto vero, con pane, pecorino arrosto e vino.
Ad Aritzo invece, la neve veniva conservata per fare la carapigna, il sorbetto al limone.
L’autunno sardo sapeva di fuoco e di neve insieme.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba