Spostamento temporaneo da Piazza del Carmine: ogni domenica dal 29 novembre dietro la chiesa di San Paolo.

Il consueto mercatino della domenica dell’Associazione Antiquariando e Collezionando Cagliari si sposta, in via temporanea, fino al 10 gennaio 2027. Da domenica mattina 29 novembre e per tutte le domeniche successive, la mostra mercato lascia Piazza del Carmine e si trasferisce in Piazza Giovanni XXIII, dietro la chiesa di San Paolo, lato T Hotel, in via dei Giudicati.

Resta invariato lo spirito dell’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Cagliari: una mostra mercato dedicata ad antiquariato, hobbismo, collezionismo, filatelia, artigianato e vintage. Tra i banchi si trovano oggetti per tutti i gusti, dai gioielli ai giocattoli d’epoca, dai libri antichi alle ceramiche e agli oggetti d’arredo.

Sono sette domeniche per curiosare, cercare il pezzo da collezione o semplicemente fare una passeggiata tra storia, artigianato e belle sorprese.

Per chi è abituato a Piazza del Carmine, cambia soltanto il luogo: l’appuntamento è dietro la chiesa di San Paolo, lato T Hotel, in via dei Giudicati, da domenica 29 novembre fino al 10 gennaio.