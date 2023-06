Sos dal canile di Cagliari, troppi abbandoni e i box sono al completo

SOS DAL CANILE DI CAGLIARI:” NON ABBANDONATE, NON ABBIAMO PIÙ BOX DISPONIBILI.”

Troppi gli abbandoni e i recuperi, dal canile di via Po la comunicazione che sono al completo.

Vi invitiamo a visionare il sito del canile per poter fare una prima conoscenza dei cani in cerca di adozione.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30 della mattina. Si invitano gli interessati a fissare preventivamente un appuntamento contattando il Canile municipale via email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o telefonando al numero 070.677 8115.

Oggi vi proponiamo questo cucciolo di 2 mesi futura taglia media, vittima di abbandono.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

