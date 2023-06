Adozione del cuore per due micro micini

ADOZIONE DEL CUORE PER DEI MICRO MICINI.

Le emergenze sono tantissime, così come anche i recuperi.

Cerchiamo adozione per 2 piccoli micini di circa 1 mese, preferibilmente in coppia, ma per buona adozione a malincuore anche singola.

La mammina è stata sterilizzata e testata negativa felv e fiv, quindi i micini sono sani.

Sono affettuosi e coccoloni, si trovano a Quartu Sant’Elena.

Adozioni responsabili, che garantiscano vita in sicurezza e accettati come membri della famiglia.

Info redazione radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp, riferimento micini della pizzeria.